Seguridad

Seguridad operativa para supervisar los festejos de fin de año

Transcurran en orden y con mucha tranquilidad, por lo que ya hay una estrategia en los 59 Municipios

Por Redacción

Diciembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Seguridad operativa para supervisar los festejos de fin de año

El titular de la Guardia Civil Estatal, Rosalío Ramos García, confirmó que se dispondrá de la totalidad del estado de fuerza de seguridad operativa para supervisar que los festejos de fin de año transcurran en orden y con mucha tranquilidad, por lo que ya hay una estrategia en los 59 Municipios.

Subrayó que así como se ha venido trabajando en los operativos "Héroes Paisanos", "Aguinaldo Seguro", "Invierno Seguro 2025", "Cohetón 2025", se aplicará un mecanismo especial de vigilancia con patrullajes y presencia estacionaria esto con el apoyo de la División Caminos que mantiene un efectivo trabajo en caminos y carreteras de jurisdicción estatal.

"Estaremos atentos brindando cobertura en los festejos de fin de año, además de hacer un llamado a la población a la cordura a que eviten caer en exageraciones como el excesivo consumo de alcohol combinado con el volante así como realizar detonaciones al aire libre", sostuvo el comandante Ramos García.

Consideró que la presencia de la GCE favoreció en términos generales para disminuir la incidencia delictiva entre otros hechos ilícitos en todo el Estado, "definitivamente nuestra presencia previene y disuade, por lo cual en este año se tuvieron resultados positivos en materia de seguridad", concluyó.

