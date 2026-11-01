Joven en moto cae y muere en distribuidor Juárez

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Trágica muerte tuvo un joven motociclista que chocó contra la guarnición en el segundo nivel del distribuidor Juárez, luego de caer al vacío causándose múltiples fracturas y, finalmente, falleció casi de forma instantánea.

El accidente tuvo lugar este sábado después de las cinco de la tarde en que el infortunado, de entre 30 y 35 años de edad, circulaba inicialmente por la carretera a Matehuala en dirección al distribuidor a bordo de una motocicleta color negro, sin placas de circulación pero con permiso de circular número 2931.

Al ascender hacia el segundo nivel del distribuidor y tomar la curva hacia la carretera a México, el motociclista perdió el control de la moto y así chocó contra la contención de concreto; ante esto, el hombre voló por los aires cayendo al vacío y se estrelló contra el piso cerca de una columna, ocasionándose de esta forma múltiples lesiones. La motocicleta quedó en la parte superior del distribuidor, en el sitio del impacto contra la contención presentando fuertes daños y solamente el conductor cayó desde lo alto, cuando los paramédicos llegaron a atenderlo determinaron que ya había perdido la vida causa de las heridas.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Vial Municipal de la capital, quienes cerraron ese tramo del distribuidor a fin de tomar conocimiento del percance y que las demás autoridades iniciaran sus indagatorias. Personal de Servicios Periciales envió al cuerpo al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales ante el Ministerio Público, mientras que la motocicleta fue enviada a una pensión.

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