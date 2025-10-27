Joven motociclista pierde la vida en fuerte accidente

logo pulso
Seguridad

Al no portar casco de seguridad, se golpeó en la cabeza

Por Redacción

Octubre 27, 2025 03:00 a.m.
A
AQUISMÓN.- Un joven de 23 años falleció la noche del sábado al sufrir un accidente mientras circulaba en motocicleta por la carretera que conduce al ejido El Jabalí.

La víctima fue identificada como Alberto Aguilar, quien se desplazaba en una motocicleta Vento 300, color negro con rojo, en el tramo que conecta la carretera libre Valles–Rioverde con la comunidad antes mencionada.

De manera repentina perdió el control de la unidad y cayó sobre la cinta asfáltica. Al no portar casco de seguridad, se golpeó fuertemente la cabeza, lo que le provocó la muerte de manera inmediata.

Minutos más tarde, un automovilista que pasó por el sitio lo encontró tirado y dio aviso al Sistema de Emergencias 9-1-1. Paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Valles acudieron, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal de Aquismón, con apoyo de la Guardia Civil Estatal, acordonaron el área.

Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal.

