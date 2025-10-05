Joven resulta herido en altercado familiar en Ciudad Valles
La Guardia Civil Estatal recomienda al joven herido presentar una denuncia ante el Ministerio Público por la agresión sufrida.
CIUDAD VALLES. Una convivencia familiar terminó en riña y dejó como saldo a un joven lesionado, quien fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja.
El hecho ocurrió la noche del sábado en un domicilio del ejido La Calera. El lesionado fue identificado como José Manuel A., de 21 años de edad.
De acuerdo con la información recabada, el joven convivía con familiares cuando, bajo los efectos del alcohol, inició una discusión con un tío, quien lo golpeó.
Como consecuencia, José presentó moretones en el rostro y lesiones en diversas partes del cuerpo. Aunque los paramédicos le ofrecieron trasladarlo a un hospital, se negó a recibir atención médica especializada.
Al lugar también arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes recomendaron al afectado presentar una denuncia ante el Ministerio Público, ya que el presunto agresor se retiró antes de la llegada de las autoridades.
