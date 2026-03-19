logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Fotogalería

EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

La GCS detuvo a dos por presunto robo

Por Redacción

Marzo 19, 2026 03:00 a.m.
A
La GCS detuvo a dos por presunto robo

Derivado de la respuesta oportuna que se brindó a reportes ciudadanos, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un menor y una mujer por presunto robo, esto en las colonias San Francisco y Jardines del Valle.

Oficiales municipales se presentaron en un supermercado de la colonia San Francisco, donde personal del establecimiento señaló a un individuo que intentó sustraer mercancía, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra, ubicando en el lugar al reportado quien después de entrevistarlo se identificó como Tadeo "N" de 16 años, encontrándole productos de electrónica.

Elizabeth "N" de 51 años fue detectada en bulevar Valle de los Fantasmas, en la colonia Jardines del Valle, cuando trabajadores de un supermercado la reportaron por sustraer productos de higiene personal sin pagar, los cuales le fueron encontrados.

A ambos les dieron a conocer que serían detenidos por presunto robo y después fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde se determinará su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aparatoso choque cerca de la FENAPO
Aparatoso choque cerca de la FENAPO

Aparatoso choque cerca de la FENAPO

SLP

Redacción

Una persona fue trasladada para atención médica tras el choque en la intersección vial.

Capturan a presuntos narcomenudistas en Tamazunchale
Capturan a presuntos narcomenudistas en Tamazunchale

Capturan a presuntos narcomenudistas en Tamazunchale

SLP

Redacción

Los hechos, en el barrio San Rafael como parte del operativo Huasteca Segura

Van a proceso, policías involucrados en doble homicidio en Matehuala
Van a proceso, policías involucrados en doble homicidio en Matehuala

Van a proceso, policías involucrados en doble homicidio en Matehuala

SLP

Rubén Pacheco

Los tres agentes de la GCE se mantendrán en prisión preventiva justificada

Estrellan auto en muro del bulevar Río Santiago
Estrellan auto en muro del bulevar Río Santiago

Estrellan auto en muro del bulevar Río Santiago

SLP

Redacción

El automóvil giró y quedó en sentido contrario, bloqueando la rampa de salida hacia la calle Iturbide