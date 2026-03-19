La GCS detuvo a dos por presunto robo

Derivado de la respuesta oportuna que se brindó a reportes ciudadanos, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un menor y una mujer por presunto robo, esto en las colonias San Francisco y Jardines del Valle.

Oficiales municipales se presentaron en un supermercado de la colonia San Francisco, donde personal del establecimiento señaló a un individuo que intentó sustraer mercancía, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra, ubicando en el lugar al reportado quien después de entrevistarlo se identificó como Tadeo "N" de 16 años, encontrándole productos de electrónica.

Elizabeth "N" de 51 años fue detectada en bulevar Valle de los Fantasmas, en la colonia Jardines del Valle, cuando trabajadores de un supermercado la reportaron por sustraer productos de higiene personal sin pagar, los cuales le fueron encontrados.

A ambos les dieron a conocer que serían detenidos por presunto robo y después fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde se determinará su situación legal.

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