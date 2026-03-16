La PDI detiene a hombre por abuso sexual

AQUISMÓN.- Un hombre que estaba acusado por agredir de manera sexual a una joven de Aquismón, fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión.

La FGESLP informó que se obtuvo vinculación a proceso de Julián "N", por el delito de abuso sexual calificado, así como la imposición de prisión preventiva.

Las investigaciones comenzaron tras una denuncia presentada ante Agentes del Ministerio Público, relacionada con hechos ocurridos en febrero de 2026, cuando Julián habría interceptado a la víctima en la localidad de Tampate, del municipio de Aquismón, lugar donde presuntamente perpetró el delito.

Con una orden de aprehensión emitida por un Juez de control, elementos de la Policía de Investigación (PDI) lograron capturar al imputado, quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

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En la continuación de la audiencia inicial, los Agentes Fiscales presentaron argumentos sólidos que llevaron a la autoridad judicial a dictar la vinculación a proceso de Julián.