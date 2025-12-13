logo pulso
La salvan de aventarse de un puente en la ´57

Policías de Soledad intervinieron a tiempo para evitar que la mujer lo lograra

Por Redacción

Diciembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
La salvan de aventarse de un puente en la ´57

En rápida intervención, oficiales de la Guardia Civil de Soledad evitaron que una mujer se lanzara del puente de la carretera a Matehuala y la avenida Valentín Amador, en donde fue vista con aparente intención de atentar contra su vida.

Durante patrullaje en esa carretera, los policías detectaron que la mujer se encontraba en la cima del puente con una aparente crisis emocional mostrando señales de riesgo para su integridad. 

Actuando con prontitud, se implementaron los protocolos de atención, acercándose a ella para dialogar y evitar una situación mayor.

En la oportuna actuación, se logró tranquilizarla y ponerla a salvo, brindándole atención médica básica en el lugar. 

Posteriormente, con el objetivo de darle una atención integral, con acompañamiento psicológico y apoyo profesional, la mujer fue canalizada a la Unidad de Atención a la Violencia Familiar y de Género de Soledad, para recibir atención especializada y garantizar su bienestar. 

