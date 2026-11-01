Ladrón fallece al desplomarse de una azotea
Lo "cacharon" hurtando en una casa y quiso fugarse pero sobrevino el accidente
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Un presunto ladrón que fue descubierto robando en vivienda del Barrio de Tlaxcala, intentó huir pero cayó desde un segundo piso y tuvo una violenta muerte, al presentar múltiples fracturas cuando se estampó contra el pevimento.
El reporte a las autoridades se dio después de las cuatro de la tarde de este sábado, en donde se avisaba sobre un hombre sin vida frente a una casa de dos pisos sobre la avenida 20 de Noviembre, próximo a la calle Pedro Montoya en el mencionado barrio.
En investigaciones preliminares, se estableció que el individuo había sido sorprendido robando dentro de la vivienda y, al verse descubierto, pretendió huir subiéndose a la azotea en el segundo piso de la casa.
No obstante, en determinado momento el sujeto resbaló y así se desplomó al piso desde una altura aproximada de seis metros, ocasionándose lesiones considerables.
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Los testigos llamaron a los cuerpos de emergencia y al sitio llegaron los paramédicos, que atendieron al sujeto, pero se determinó que ya había perdido la vida. Elementos de la Policía Municipal capitalina llegaron como primeros respondientes y acordonaron el área para que las demás autoridades realizaran las diligencias.
El cuerpo del individuo fue enviado al Servicio Médico Legista, mientras que la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para determinar si existe delito que perseguir en este caso o todo se trató de un accidente.
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