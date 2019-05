Ladrones hurtan de parcelas las bicicletas de los campesinos

Rioverde.- Amantes de lo ajeno han dejado a pie a los campesinos, han hurtado las bicicletas de las parcelas, dijo el ex comisariado ejidal del Puente del Carmen José María Camacho Hernández.

Explicó que desafortunadamente los amantes de lo ajeno con arma blanca, con piedras y resorteras acuden a las parcelas a robar a los campesinos que acuden a regar los sembradíos.

También se han llevado 2 bombas de agua, los pobladores están desesperados por los robos que se presentan.

Las víctimas no quieren denunciar por temor, "no hay confianza en la autoridad, no nos da la confianza", comentó.

El problema que se tiene es que a las pocas horas dejan en libertad al delincuente, " ni modo de darle un golpe a los delincuentes porque Derechos Humanos los defiende, los apapacha mucho".