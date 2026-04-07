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Ladrones vacían una casa de empeño en Valles

Por Redacción

Abril 07, 2026 03:00 a.m.
A
Ladrones vacían una casa de empeño en Valles

CIUDAD VALLES.- Ocurrió un robo cuantioso en una casa de empeño ubicada en la zona centro de Ciudad Valles; los delincuentes hicieron un hoyo en una pared para ingresar y sustraer varios objetos de valor.

La mañana de este lunes, el responsable del negocio denominado Prendamex, sucursal ubicada en la calle Escontría, entre Carranza y Galeana, reportó al Sistema de Emergencias 9-1-1 que había ocurrido un robo en ese lugar.

Explicó que, al abrir el local para iniciar la jornada laboral, observó que los mostradores estaban abiertos, así como el área de cajas e incluso la bóveda. Por ello, nadie ingresó y se dio aviso a las autoridades.

Minutos después arribaron policías de las diferentes corporaciones, así como personal de la Fiscalía General del Estado.

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Tras las primeras investigaciones, se estableció que los ladrones ingresaron primero a un taller de lavadoras contiguo a la casa de empeño, y posteriormente hicieron un boquete en la pared para entrar y sustraer desde joyería hasta aparatos eléctricos.

Además, los delincuentes se habrían llevado o dañado el equipo que almacenaba los videos de las cámaras de videovigilancia, así como la computadora con la base de datos del negocio.

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