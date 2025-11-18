Llevan ante juez a mujer que apuñaló a hombre en Fracc. Español

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) informó que, agentes del Ministerio Público presentarán ante un Juez de control a Daniela "N", quien fue detenida en flagrancia después de que, presuntamente, causó una lesión con arma blanca a un hombre en el fraccionamiento Español, en la capital potosina.

La víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, perdió la vida a consecuencia de la herida provocada.

La detención de la señalada fue realizada por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), quienes la pusieron a disposición de esta institución para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

La FGESLP dará seguimiento puntual al caso y continuará con las acciones legales necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

