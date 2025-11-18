Llevan ante juez a mujer que apuñaló a hombre en Fracc. Español
La FGE informó sobre la detención de la acusada por el homicidio
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) informó que, agentes del Ministerio Público presentarán ante un Juez de control a Daniela "N", quien fue detenida en flagrancia después de que, presuntamente, causó una lesión con arma blanca a un hombre en el fraccionamiento Español, en la capital potosina.
La víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, perdió la vida a consecuencia de la herida provocada.
La detención de la señalada fue realizada por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), quienes la pusieron a disposición de esta institución para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.
La FGESLP dará seguimiento puntual al caso y continuará con las acciones legales necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
