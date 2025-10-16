logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Fotogalería

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Investiga FGE difusión de videos sobre supuesto cártel

La Fiscalía de San Luis Potosí se une al Gobierno Estatal para combatir la desinformación y proteger la integridad institucional.

Por Redacción

Octubre 16, 2025 12:23 p.m.
A
Investiga FGE difusión de videos sobre supuesto cártel

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) informó que mantiene una estrecha coordinación con diversas instancias del Gobierno Estatal, con el propósito de dirigir las acciones penales pertinentes sobre la creación y difusión de materiales electrónicos que, a través de videos, pretenden generar desinformación y ataques en contra de instituciones gubernamentales.

A través de la Policía de Investigación (PDI) y Policía Cibernética se establecieron diversos perfiles y páginas de redes sociales, lo que generaron líneas sólidas de investigación, con las que se buscará llevar pronto ante un Juez de control a quien resulte responsable.

De igual forma, la PDI mantendrá las estrategias de inteligencia orientadas a determinar el origen de dichos clips, así como el lugar y los medios desde los cuales fueron elaborados y difundidos.

La Fiscalía hace un llamado a la ciudadanía para no compartir contenido proveniente de portales o cuentas apócrifas, y recomienda mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de comunicación de las dependencias del Gobierno del Estado y de esta institución.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Investiga FGE difusión de videos sobre supuesto cártel
Investiga FGE difusión de videos sobre supuesto cártel

Investiga FGE difusión de videos sobre supuesto cártel

SLP

Redacción

La Fiscalía de San Luis Potosí se une al Gobierno Estatal para combatir la desinformación y proteger la integridad institucional.

Identificados, creadores de videos de supuestos cárteles: Gallardo
Identificados, creadores de videos de supuestos cárteles: Gallardo

Identificados, creadores de videos de supuestos cárteles: Gallardo

SLP

PULSO

El gobernador aseguró que son creados con inteligencia artificial

En 15 días, decisión sobre presunto abuso sexual en la UASLP
En 15 días, decisión sobre presunto abuso sexual en la UASLP

"En 15 días, decisión sobre presunto abuso sexual en la UASLP"

SLP

Leonel Mora

Estudiantes entregaron un pliego petitorio a las autoridades universitarias

SSPC indaga videos de supuestos narcos difundidos en redes
SSPC indaga videos de supuestos narcos difundidos en redes

SSPC indaga videos de supuestos narcos difundidos en redes

SLP

Redacción

La SSPC señala que habrían sido creados con inteligencia artificial para generar alarma.