Lluvia ocasiona fuertes choques en río Santiago

La pertinaz lluvia que se dejó caer en la ciudad este martes, en especial por la mañana, fue la principal causa de tres accidentes viales registrados en el bulevar del Río Santiago, en donde los daños materiales fueron cuantiosos y una persona resultó lesionada.

En el primer percance participaron tres vehículos y se registró alrededor de las ocho de la mañana, a la altura del puente de la avenida Pedro Moreno en los carriles en dirección de oriente a poniente.

Los vehículos fueron un automóvil Nissan Tsuru de color blanco, de modelo atrasado, un Volkswagen Jetta color gris y un Nissan March color gris, los cuales circulaban sobre piso mojado por la lluvia prevaleciente e impactaron por alcance a la altura del puente Pedro Moreno.

A la misma hora se registró otro choque entre tres vehículos en el mismo bulevar, pero a la altura del puente de la colonia San Felipe, en donde los daños también fueron cuantiosos.

En este hecho una camioneta Chevrolet de color rojo, circulaba por el bulevar y al llegar al puente San Felipe, debido a exceso de velocidad y al piso mojado por la lluvia, chocó por alcance contra un automóvil Nissan March de color blanco, proyectándolo contra un Jetta de color rojo. Peritos de la Guardia Civil de Soledad llegaron a tomar conocimiento del percance, en espera de que los conductores pudieran llegar a un acuerdo.

El tercer accidente se registró después de las 11:00 de la mañana a la altura del puente Carlo Magno, en este hecho tomaron parte un automóvil Nissan Versa color blanco, una camioneta Chevrolet tipo pick up y otra camioneta Ford tipo redilas, también en color blanco.

Las unidades se desplazaba en dirección a la carretera a Matehuala y por el mencionado puente protagonizaron el choque, en este caso una persona resultó lesionada y fue llevada a un hospital a recibir atención médica; elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, llegaron a tomar conocimiento y se esperaba que los involucrados llegaran a un acuerdo reparatorio para que el caso no pasara a mayores.