logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRA EN GRANDE SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡CELEBRA EN GRANDE SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Motociclista muere arrollado en Circuito Potosí

El accidente fue debajo del puente de Coronel Romero

Por Redacción

Octubre 10, 2025 11:10 a.m.
A
Motociclista muere arrollado en Circuito Potosí

Un motociclista falleció al ser arrollado por un vehículo sedan colór blanco, en la colonia Tierra Blanca.

El reporte del accidente fue cerca de la medianoche en el cruce de Circuito Potosí y Coronel Romero, justo debajo del puente.  

En la zona, el conductor del auto arrolló a un joven motociclista, por lo que al sitio arribaron paramédicos, quienes determinaron que no tenía signos vitales. 

La Guardia Civil Estatal aseguró el área y Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron con las investigaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Motociclista muere arrollado en Circuito Potosí
Motociclista muere arrollado en Circuito Potosí

Motociclista muere arrollado en Circuito Potosí

SLP

Redacción

El accidente fue debajo del puente de Coronel Romero

Farderos intentaron hurtar en tienda
Farderos intentaron hurtar en tienda

Farderos intentaron hurtar en tienda

SLP

Redacción

En Cd. Satélite, arrestan a tres con camioneta hurtada
En Cd. Satélite, arrestan a tres con camioneta hurtada

En Cd. Satélite, arrestan a tres con camioneta hurtada

SLP

Redacción

Camión y camioneta chocan contra vivienda
Camión y camioneta chocan contra vivienda

Camión y camioneta chocan contra vivienda

SLP

Redacción

No hubo heridos graves, solamente algunos pasajeros con golpes leves