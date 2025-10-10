Motociclista muere arrollado en Circuito Potosí

Un motociclista falleció al ser arrollado por un vehículo sedan colór blanco, en la colonia Tierra Blanca.

El reporte del accidente fue cerca de la medianoche en el cruce de Circuito Potosí y Coronel Romero, justo debajo del puente.

En la zona, el conductor del auto arrolló a un joven motociclista, por lo que al sitio arribaron paramédicos, quienes determinaron que no tenía signos vitales.

La Guardia Civil Estatal aseguró el área y Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron con las investigaciones.

