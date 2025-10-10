Mantienen cierre en bulevar Río Españita
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que este viernes por la tarde se mantiene cerrado el bulevar del Río Españita.
También, se mantienen las limitaciones viales en lateral de Salvador Nava, de Tatanacho a Mariano Jiménez.
Alertó por la posibilidad de más lluvias ligeras en los cuadrantes poniente, norte y centro.
Permanecen activos los patrullajes preventivos sobre principales vialidades, informó.
