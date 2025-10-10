logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Daños en seis autos por choques en bulevar Río Santiago

Fotogalería

Daños en seis autos por choques en bulevar Río Santiago

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Mantienen cierre en bulevar Río Españita

Por Pulso Online

Octubre 10, 2025 04:40 p.m.
A
Mantienen cierre en bulevar Río Españita

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que este viernes por la tarde se mantiene cerrado el bulevar del Río Españita.

También, se mantienen las limitaciones viales en lateral de Salvador Nava, de Tatanacho a Mariano Jiménez.

Alertó por la posibilidad de más lluvias ligeras en los cuadrantes poniente, norte y centro.

Permanecen activos los patrullajes preventivos sobre principales vialidades, informó. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mantienen cierre en bulevar Río Españita
Mantienen cierre en bulevar Río Españita

Mantienen cierre en bulevar Río Españita

SLP

Pulso Online

Nuevo choque por alcance en circuito Río Santiago
Nuevo choque por alcance en circuito Río Santiago

Nuevo choque por alcance en circuito Río Santiago

SLP

PULSO

El accidente se registró cerca de las 11:00 de la mañana

Daños en seis autos por choques en bulevar Río Santiago
Daños en seis autos por choques en bulevar Río Santiago

Daños en seis autos por choques en bulevar Río Santiago

SLP

Pulso Online

Dos percances se registraron por la mañana de este viernes

Motociclista muere arrollado en Circuito Potosí
Motociclista muere arrollado en Circuito Potosí

Motociclista muere arrollado en Circuito Potosí

SLP

Redacción

El accidente fue debajo del puente de Coronel Romero