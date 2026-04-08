Localizan a joven sin vida dentro de un pozo

Tras varios días de desaparecido, un joven de 21 años de edad fue encontrado ahogado dentro de un pozo cercano a la comunidad Valle de San Francisco, perteneciente a la delegación La Pila, en la Zona Industrial.

Diversas corporaciones de ayuda, como Protección Civil Estatal y el Cuerpo de Bomberos, realizaron maniobras para el rescate del cuerpo del infortunado, que estaba flotando en el agua en el fondo del pozo, de entre 15 y 20 metros de profundidad.

El reporte del hallazgo se dio alrededor de las dos de la tarde de este martes, cuando se avisaba de un cuerpo que se observaba dentro del pozo, dentro de un predio en la comunidad Valle de San Francisco, en la delegación La Pila y cercano a empresas de la Zona Industrial.

Personal de Protección Civil Estatal, Bomberos y Protección Civil de La Pila, acudieron al lugar para realizar maniobras de rescate del cuerpo del infortunado joven, el cual fue identificado con el nombre de Carlos Manuel Sustaita Reza de 21 años de edad, con domicilio en una comunidad cercana al lugar. También apoyaron brigadistas del área de seguridad de la empresa BMW.

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Para el rescate vertical, los socorristas emplearon diversas herramientas como cuerdas, cadenas, garruchas y un tripode de entrada, para descender a rappel hacia el fondo del pozo, en donde se observaba flotando el cuerpo en el "espejo" de agua.

Luego de un tiempo considerable de maniobras los brigadistas pudieron rescatar el cuerpo del joven y para entonces ya los familiares se encontraban en el lugar, los cuales indiciaron que desde hacía varios días no sabían de él hasta ahora que apareció sin vida.

Una vez que el cuerpo fue rescatado, personal de la Fiscalía General del Estado procedió a su traslado al Servicio Médico Legal en donde sería entregado a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales.

Por ahora la FGE investiga la forma en que el joven cayó al pozo con el fatal desenlace para determinar su se trató de un accidente o existe delito qué perseguir. La "boca" del pozo se ubica al ras del suelo, rodeado de maleza seca y de difícil visibilidad.