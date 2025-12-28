logo pulso
Localizan a niño de 7 años deambulando solo

El menor salió de su casa luego de que su madre no le comprara pirotecnia y fue ubicado en B. Anaya.

Diciembre 28, 2025 05:16 p.m.
Oficiales de la Guardia Municipal localizaron y reunieron con su familia a un menor de siete años que fue reportado deambulando solo la noche de este sábado sobre la avenida Ricardo B. Anaya, al oriente de la ciudad de San Luis Potosí.

De acuerdo con el reporte oficial, el niño fue ubicado en el cruce con la calle Luxemburgo, donde explicó a los elementos que había salido de su domicilio luego de que su madre no le comprara pirotecnia.

Ante la situación, los oficiales activaron de inmediato el protocolo de apoyo, logrando ubicar a la madre y a otros familiares del menor, quienes se encontraban en la zona realizándole la búsqueda.

Al entrevistarse con la madre, esta confirmó la versión del menor y agradeció la pronta intervención y el acompañamiento brindado por los elementos de seguridad.

Luego de verificar el parentesco, el niño fue entregado sano y salvo a su familia, quedando bajo su cuidado.

