Localizan cuerpo de ahogado en un río de la Huasteca
El ahora occiso ingresó al Moctezuma, en Tanquián, y ya no lo volvieron a ver
TANQUIÁN.- Después de un día y medio de búsqueda, fue localizado el cuerpo sin vida del joven que había ingresado al río Moctezuma, en el municipio de Tanquián.
La mañana de este lunes, Ignacio Hernández notificó a las autoridades de este municipio que localizó el cuerpo sin vida de quien fuera su hijastro, Luis Eduardo, conocido con el apodo de "La Cachonda".
Estaba atorado entre unas ramas, cerca del lugar conocido como Las Playitas, y se encontraba en estado de descomposición.
Como se informó en su momento, fue el sábado por la tarde cuando Luis Eduardo se metió al río Moctezuma y ya no salió. En un inicio se dijo que el incidente había ocurrido en La Ceiba; sin embargo, posteriormente se supo que fue en el paraje Las Playitas.
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También se informó que desde el sábado había un operativo de búsqueda, pero tras su localización, en redes sociales varios usuarios señalaron que no hubo apoyo de las autoridades y que la familia se encargó de buscarlo y encontrarlo después de casi 36 horas, a unos 400 metros del lugar donde lo vieron por última vez.
Luis Eduardo desde hace tiempo sufría de adicción a sustancias tóxicas, por lo que deambulaba por las calles de Tanquián y en ocasiones realizaba acciones negativas.
El personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de trasladar el cuerpo al Servicio Médico Legal, donde se confirmó que falleció por ahogamiento y que no había indicios de violencia física.
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