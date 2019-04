Localizan en la capital a una joven rioverdense víctima de secuestro virtual

RIOVERDE. - Una joven que fue reportada por sus padres como no localizada en Rioverde, fue hallada sana y salva en la capital potosina, tras el operativo de búsqueda implementado por la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), quien confirmó que se trató de un secuestro virtual.

La víctima, de 18 años de edad, comenzó a recibir llamadas amenazantes, donde los presuntos secuestradores le pedían que saliera de su domicilio y se trasladara a la ciudad capital, de lo contrario le harían daño a ella y a su familia, por lo que salió de su domicilio ubicado en la colonia San Juan, en el municipio rioverdense, sin avisarle a nadie sobre lo que ocurría.

Simultáneamente, los familiares estaban siendo extorsionados por los sujetos, quienes se pusieron en contacto con ellos para exigirles que depositaran una cantidad de dinero para no lastimar a la joven, de quien no sabían nada porque no contestaba el teléfono.

Tras tener conocimiento del hecho, personal de la Policía de Investigación implementó una estrategia para dar con el paradero de la menor, explicándoles a los padres la manera en la que operan estos grupos delictivos, para que guardaran la calma y no hicieran ningún depósito.

Los agentes de la FGESLP finalmente lograron desactivar la extorsión de la que eran víctimas los padres de la joven, quien fue encontrada en las inmediaciones del mercado ubicado en la colonia Ricardo B. Anaya, de San Luis Potosí, la cual fue entregada a sus padres sana y salva.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, alerta a la población sobre el peligro que implica contestar llamadas o mensajes de números desconocidos; si por alguna razón contestó la llamada, se recomiendo colgar de inmediato y si comienzan a recibir amenazas a través de mensajes, deben alertar a las autoridades para obtener el asesoramiento debido.

También se recomienda mantener comunicación cercana con todos los integrantes de la familia y platicar sobre este tipo de delitos, para así evitar ser víctimas de ellos.