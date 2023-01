Localizan muerto a hermano de edil de San Vicente

CIUDAD VALLES.- Uno de los hermanos del alcalde de San Vicente, fue tirado cerca del municipio de Tanquián, y falleció cuando era trasladado a una clínica particular de Ciudad Valles.

Aunque no se dio a conocer de manera oficial, se supo que hace unos días, Jorge Luis Soni Bulos (El Coquis), hermano de Jesús Soni, actual presidente municipal de San Vicente, fue privado de la libertad.

Fue hasta este domingo por la madrugada, cuando Jorge fue encontrado por sus familiares, tirado cerca del municipio de Tanquián.

Supuestamente aún estaba con vida, por eso lo subieron a una camioneta tipo suv marca Jeep blanca, propiedad de un primo, quien lo trasladó hasta Ciudad Valles, llegando a una clínica particular.

Los médicos salieron y lo revisaron, pero ya no lo ingresaron a la clínica, pues ya no tenía signos vitales, y se dio aviso a las autoridades. A simple vista a Jorge no se le vían lesiones, se presumía que había muerto por causas naturales. Sin embargo, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal, donde se le practicó la necropsia, la cual reveló que murió asfixiado, confirmándose que se trató de un homicidio.