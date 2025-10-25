Maleante intentó robar en oficinas del Bienestar

Un sujeto que intentó cometer un robo en las oficinas de la Delegación de Programas para el Bienestar, fue capturado por elementos de la Policía Municipal que acudieron como primeros respondientes, evitando así que perpetrara el ilícito ya que al parecer pretendía apoderarse de insumos destinados a los damnificados de la Huasteca.

En forma extraoficial trascendió que el individuo causó destrozos en el interior de las oficinas, ubicadas en la avenida Fray Diego de la Magdalena en Parque Tangamanga II.

Respecto a la detención, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que el hecho fue reportado alrededor de las siete de la mañana, por lo que elementos de la corporación acudieron como primeros respondientes y tomaron conocimiento de la situación. “Hay una persona detenida que será puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado”, señaló.

Villa Gutiérrez aclaró que, pese a versiones iniciales que apuntaban al robo de dinero, no se sustrajo ningún recurso, ya que en dichas oficinas existe un control estricto sobre el manejo de los fondos destinados a la dispersión de apoyos a adultos mayores.

El titular de la SSPC detalló que únicamente se registraron daños materiales en algunas oficinas, sin que hasta el momento se haya confirmado la sustracción de objetos o efectivo.

Finalmente, indicó que será la Policía de Investigación y la Fiscalía quienes determinen la responsabilidad del detenido y esclarezcan los hechos ocurridos en la dependencia federal.

Por su parte, la Delegación de Programas para el Bienestar en San Luis Potosí, informó que el intento de robo podría estar relacionado con la intención de sustraer recursos destinados a los programas de ayuda que actualmente se entregan en la región Huasteca.

No obstante, aclaró que los fondos correspondientes se encuentran bajo resguardo de instituciones de seguridad nacional y la delegación no almacena dinero en efectivo, por lo que en ningún momento se corrió el riesgo de ser robados.

Indicó la dependencia que las autoridades federales ya han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Los recursos que entrega el Gobierno se distribuyen mediante métodos de pago electrónicos (tarjetas) que sólo pueden ser utilizados por los beneficiarios legítimos, imposibilitando cualquier uso indebido, finalizó.