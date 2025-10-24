Capturan a un distribuidor de droga en Abastos

Un presunto distribuidor de droga que traía más de 30 dosis, fue capturado por elementos de la Policía Municipal que lo detectaron en el Centro de Abastos, en donde quiso escapar y hasta amenazó a los agentes con una jeringa.

Los policías adscritos a la Unidad Mixta de Intervención y Reacción (UMIR), efectuaban patrullajes de seguridad sobre la calle de Luis Medellín, donde detectaron estacionado un vehículo marca Nissan Sentra, cuyo conductor portaba en el asiento del copiloto varias bolsas con una hierba seca verde similar a la marihuana y sostenía en su mano una jeringa que contenía una sustancia cristalina.

Al verse sorprendido, el sujeto descendió de la unidad y amagó con la jeringa a uno de los oficiales aprehensores, con la intención de huir, pero finalmente fue inmovilizado.

Enseguida, los agentes municipales realizaron una inspección de seguridad, encontrando dentro del vehículo 29 dosis de marihuana y dos bolsas con cristal con un peso aproximado de 18.3 gramos, así como la jeringa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También se localizó un cargador en color negro con doce cartuchos útiles 9 mm, y un teléfono celular.

Ante el probable hecho constitutivo del delito de narcomenudeo, los agentes municipales presentaron al detenido ante la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

Con esta oportuna intervención de la Policía de la Capital, suma tres aseguramientos en este sector desde el pasado mes de julio, continuando con el compromiso de salvaguardar la integridad de las personas y mantener entornos seguros.