Chocan dos autos en carretera a Rioverde

En la carretera a Rioverde, dos automóviles protagonizaron un aparatoso accidente vial que dejó fuertes daños materiales, aunque por suerte no hubo personas lesionadas, al parecer la alta velocidad fue la causa principal.

El percance tuvo lugar cerca de las diez de la noche del miércoles, en los carriles centrales de la mencionada carretera a la altura de la colonia San Luis Uno; los vehículos participantes fueron un Chevrolet Spark color azul y un Nissan Altima color gris.

Luego del impacto, el Altima terminó chocando contra la guarnición quedando sobre el carril derecho, ambos vehículos acabaron destrozados por completo de la parte frontal.

Al sitio arribaron peritos de la Policía Vial de Soledad para tomar conocimiento del accidente y los autos fueron enviados a una pensión mientras que los conductores llegan a un acuerdo reparatorio y se realizan las diligencias legales.

Afortunadamente no hubo personas lesionadas en este caso a pesar de que los carros quedaron con fuertes daños, el tráfico se vio interrumpido por un tiempo considerable en lo que se llevaba a cabo la inspección en el sitio y posteriormente fue liberado por completo.