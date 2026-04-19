Maleantes intentaron cometer robo en negocio
Dos sujetos que entraron a un negocio con aparentes intenciones de cometer un robo, acabaron tras las rejas luego de que el afectado pidió auxilio a elementos de la Guardia Civil de Soledad para que realizara las detenciones.
Inicialmente los oficiales circulaban por la carretera a Matehuala y Avenida Soledad, donde un hombre pidió ayuda y señaló a dos individuos que entraron sin autorización a su negocio, aparentemente pretendían robar mercancía.
En el lugar los oficiales municipales detectaron a los reportados, quienes después de ser entrevistados se identificaron como Marcos "N" de 21 años y Jorge "N" de 42, solicitando el afectado proceder legalmente en su contra.
A los dos se les informó que serían detenidos por presunto robo y después fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado, donde seguirán el trámite respectivo.
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