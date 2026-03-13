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Seguridad

Más de 600 elementos vigilarán juego San Luis-Pachuca

Más de 600 elementos vigilarán el partido.

Por Redacción

Marzo 13, 2026 04:54 p.m.
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Foto cortesía de SSPC

Foto cortesía de SSPC

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) implementará este sábado el operativo Estadio Seguro con motivo del partido entre Atlético de San Luis y Pachuca, correspondiente a la jornada 11 del torneo Clausura de la Liga MX.

El titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, informó que el dispositivo de seguridad iniciará a las 13:30 horas, mientras que el acceso al Estadio Alfonso Lastras estará abierto para la afición a partir de las 15:00 horas.

En el operativo participarán más de 600 elementos de distintas corporaciones, entre ellas la Guardia Civil Estatal, personal del C5i2, autoridades municipales, Protección Civil estatal y municipal, la Fiscalía General del Estado, seguridad privada y paramédicos.

Las autoridades estiman la asistencia de alrededor de 11 mil aficionados, por lo que el despliegue busca mantener el orden, prevenir incidentes y garantizar condiciones de seguridad antes, durante y después del encuentro.

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