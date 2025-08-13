logo pulso
Moto impacta contra carro en Hernán Cortés

El auto se atravesó en la calle Olivos y el motociclista no pudo frenar a tiempo

Por Redacción

Agosto 13, 2025 03:00 a.m.
A
Moto impacta contra carro en Hernán Cortés

Un motociclista que circulaba por la avenida Hernán Cortés chocó contra un automóvil que se le atravesó a la altura de la colonia Jacarandas, por suerte no hubo lesionados aunque los daños materiales fueron de consideración.

El hecho ocurrió cerca de las 15:30 horas de este martes, inicialmente un automóvil Honda de color gris, se desplazaba por la calle Olivos de la colonia mencionada.

Al llegar a la avenida Hernán Cortés, el conductor dio vuelta a la derecha para incoporarse a esa arteria pero no cedió el paso ante vía principal y de esta forma el carro fue chocado en la parte lateral delantera izquierda por una motocicleta que en esos momentos se desplazaba; el conductor de esta última no pudo frenar a tiempo y sobrevino el impacto.

Los daños materiales fueron considerables pero por suerte el motociclista no resultó lesionado, solamente con algunos golpes leves.

Elementos de la Policía Municipal llegaron a tomar conocimiento del percance pero se esperaba que los conductores involucrados pudieran llegar a un acuerdo reparatorio para que el caso no pasara a mayores.

