Por allanar “depa” en María Cecilia sujeto es detenido

En atención a un reporte ciudadano, agentes municipales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) efectuaron la detención de una persona de sexo masculino que fue señalado por el probable delito de allanamiento a un departamento ubicado en la colonia María Cecilia, la habitante del lugar solicitó el auxilio policial ya que el señalado causó daños en la vivienda.

De acuerdo al reporte de los hechos, los oficiales recibieron un reporte de allanamiento en proceso, por lo que se solicitaba su intervención en la avenida Popocatépetl de la citada colonia, ya que una ciudadana indicaba que un hombre había ingresado a su departamento y temía por su integridad.

Al llegar al lugar se entrevistaron con la ciudadana quien indicó que momento antes un hombre había causado daños a su domicilio, rompiendo una chapa para introducirse, la parte afectada informó que el hombre se encontraba en el área de tendederos y era su deseo proceder legalmente.

Los agentes municipales realizaron una revisión en el inmueble, encontrando al involucrado portando un pasamontañas, identificándose como Ignacio “N” de 25 años, mismo que fue trasladado al área de Justicia Cívica para una certificación médica y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se deslindarán responsabilidades.

