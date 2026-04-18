Motociclista muere tras impactarse contra vivienda en Tequis

Un motociclista perdió la vida la tarde de este martes luego de estrellarse contra la fachada de un domicilio en el cruce de las calles Villa Nueva y Juana de Ibarburo, en el barrio de Tequis.

Detalles confirmados del accidente

De acuerdo con el reporte, el hecho ocurrió después de las 18:00 horas, cuando la víctima, identificada como Gerardo, de 26 años, circulaba sobre la calle Juana de Ibarburo. Al llegar a la intersección con Villa Nueva, el joven continuó de frente y se impactó contra una vivienda, lo que le provocó la muerte de manera instantánea.

Acciones de la autoridad

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Al lugar acudieron elementos de la Guardia Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal, quienes procedieron a acordonar la zona para resguardar la escena.

Posteriormente, peritos de la corporación iniciaron las primeras diligencias, mientras que agentes de la Policía de Investigación y personal de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.