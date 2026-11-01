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Motociclista resulta herido en accidente vial

Por Redacción

Noviembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Motociclista resulta herido en accidente vial
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      El conductor de una motocicleta resultó con lesiones considerables al ser arrollado por un automóvil cuando circulaba por la avenida principal de la comunidad de Agua Señora, en el municipio de Mexquitic de Carmona.

      Según los hechos, la noche del viernes un automóvil Nissan Tsuru de color guinda se desplazaba por la avenida principal de Aguaseñora, que conduce hacia la carretera a Zacatecas en Mexquitic.

      Sin embargo, en determinado momento chocó contra una motocicleta color negro que también se desplazaba por ahí, proyectando al conductor al piso con todo y la unidad ocasionándole lesiones en todo el cuerpo.

      Minutos después al sitio arribaron paramédicos de Mexquitic de Carmona, quienes atendieron al motociclista y al percatarse que presentaba lesiones considerables lo trasladaron a un hospital para que recibiera atención médica.

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      Elementos de la Policía Municipal, por su parte, tomaron conocimiento del accidente y tanto el auto como la moto fueron enviados a una pensión para que los involucrados lleguen a un acuerdo reparatorio.

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