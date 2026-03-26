Muere jornalero al accidentarse en su moto

CIUDAD VALLES.- Un hombre perdió la vida tras sufrir un accidente mientras se desplazaba a bordo de una motocicleta, al norte de Ciudad Valles.

El percance fue reportado cerca de la medianoche sobre la calle Antiguo Camino al Mante, frente a la Pepsi y el fallecido fue identificado como José Luis González Flores, de 36 años, empleado de una gasera, y vecino de la calle Tancanhuitz, en la colonia La Pimienta.

Fuentes oficiales informaron que, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 se alertó sobre la presencia de un hombre tirado a un costado de la vialidad, inconsciente.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, donde confirmaron que el individuo ya no contaba con signos vitales.

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Aparentemente José Luis circulaba con dirección a su casa, acababa de salir de la carretera federal, y al incorporarse a la calle Antiguo Camino al Mante, perdió el control de la unidad y se cayó.

Elementos de corporaciones de seguridad procedieron al acordonamiento del área, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes.