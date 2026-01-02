Muere mujer tras choque en la carretera a Ríoverde

Una mujer que viajaba como acompañante perdió la vida luego de un accidente vehicular registrado en la carretera a Río Verde.

El hecho ocurrió antes de las 17:00 horas, cuando la conductora de un vehículo Volkswagen Pointer circulaba por la carretera Río Verde con dirección al Periférico.

Al llegar al tramo comprendido entre las calles Lázaro Cárdenas y Fernando Samarripa, en la colonia Rivas Guillén, la conductora perdió el control de la unidad al intentar esquivar una escalera que se encontraba en la zona de rodamiento.

El vehículo se impactó contra un muro de contención y un poste de alumbrado público.

Al sitio acudieron paramédicos del SEUM, quienes valoraron a una mujer que se encontraba al interior del automóvil, confirmando que no presentaba signos vitales. Asimismo, otra mujer fue trasladada para recibir atención médica.

Elementos de la Guardia Civil de Soledad iniciaron los protocolos como primeros respondientes.

Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo para dar inicio a los trámites legales correspondientes.