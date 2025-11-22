logo pulso
Muere un joven en accidente de moto en Av. Industrias

Laboraba como chofer en la empresa MetroRed, hacia donde se dirigía al momento del hecho

Por Redacción

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Muere un joven en accidente de moto en Av. Industrias

Un joven de apenas 21 años de edad, que se desempeñaba como chofer de la empresa MetroRed, perdió la vida al sufrir un accidente de moto en la avenida Industrias, en la Zona Industrial, donde al parecer fue chocado por otro vehículo que le causó fuertes lesiones y una muerte casi inmediata.

El lamentable accidente ocurrió cerca de las seis de la mañana en que el ahora occiso, identificado como Juan Fernando Madrigales Juárez de 21 años de edad, se desplazaba a bordo de una motocicleta sobre los carriles centrales de la mencionada avenida. 

Al parecer se dirigía a la base de MetroRed ubicada en las inmediaciones del Eje 128 para agarrar su ruta habitual, ya que, según se informó, hace poco tiempo se había integrado a la plantilla de choferes de esa empresa estatal. 

Sin embargo, al llegar al Eje 120, al parecer otro vehículo que se dio a la fuga chocó contra el motociclista, el cual derrapó por varios metros quedando tendido sobre el área de rodamiento de la transitada avenida.

Luego del accidente, al sitio arribaron paramédicos de la Guardia Civil de Villa  de Pozos, quienes revisaron al joven motociclista pero por desgracia ya lo encontraron sin signos vitales.

Elementos de la Guardia Nacional resguardaron el área como primeros respondientes y más tarde agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía  General del Estado iniciaron con las diligencias respectivas.

Se realizó el levantamiento del cuerpo por parte de las autoridades, siendo enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares para la sepultura respectiva.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para esclarecer el hecho y establecer si hubo otro conductor involucrado para proceder de acuerdo a la ley.

En sus redes sociales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes expresó sus condolencias a la familia del joven, destacando su calidad humana y compañerismo. 

“A su familia, amistades y seres queridos, les enviamos nuestra solidaridad y un abrazo sincero en estos momentos tan difíciles”, indicó la dependencia.

