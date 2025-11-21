logo pulso
Coronación de Fátima Bosch en Miss Universo Tailandia

Fátima Bosch de México gana el título de Miss Universo en la 74a edición celebrada en Tailandia

Por AP PULSO

Noviembre 21, 2025 01:07 p.m.
NONTHABURI, Tailandia (AP) — Los momentos destacados de la 74a edición de Miss Universo celebrada en Nonthaburi, Tailandia.

La mexicana Fátima Bosch fue coronada Miss Universo. Por su parte, Miss Tailandia, Praveenar Singh, fue elegida primera finalista, y Miss Venezuela, Stephany Adriana Abasali Nasser, segunda finalista. Miss Filipinas Ahtisa Manalo y Miss Costa de Marfil Olivia Yacé completaron el grupo de las primeras cinco finalistas.

 

