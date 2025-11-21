logo pulso
Motociclista derrapa en la Tamuín–Las Palmas y queda inconsciente

El hombre no llevaba casco; sufrió fuerte lesión en la cabeza y fue trasladado grave al IMSS de Ciudad Valles

Por Huasteca Hoy

Noviembre 21, 2025 07:31 a.m.
A
Un motociclista terminó gravemente herido tras derrapar y caer sobre la carretera estatal Tamuín–Estación Las Palmas, a la altura del paraje conocido como El Infiernillo. El accidente ocurrió la mañana de este viernes.

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre –aún sin identificar– circulaba en una motocicleta Italika FT150 roja cuando, por motivos que se investigan, perdió el control y se proyectó contra el pavimento.

La falta de casco de seguridad le provocó una severa lesión craneal que lo dejó inconsciente en el sitio.

Elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tamuín llegaron para brindarle los primeros auxilios. Después fue trasladado en estado crítico a la clínica del IMSS en Ciudad Valles, donde recibe atención especializada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las autoridades trabajan en confirmar la identidad del lesionado y determinar las causas del percance.

