Arrollan a motociclista y muere; el chofer escapa del lugar
El accidente ocurrió en Avenida Industrias; Fiscalía busca al conductor prófugo que le cortó la circulación
Un motociclista perdió la vida la mañana de este jueves tras chocar contra un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga en Avenida Industrias, a la altura del Eje 120, en la capital potosina.
El accidente ocurrió poco después de las 06:00 horas, cuando la víctima circulaba por los carriles centrales de Avenida Industrias con dirección al sur. Al llegar al cruce con el Eje 120, un vehículo le cortó la circulación, provocando el impacto que lo dejó tendido sobre el pavimento.
Paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos acudieron al sitio, pero al valorar al motociclista confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Elementos de la Guardia Nacional resguardaron la zona como primeros respondientes, mientras que agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes, incluido el levantamiento del cuerpo.
Las autoridades trabajan para identificar al conductor responsable y esclarecer las causas del fatal choque.
SLP enfrenta ola de siniestros viales
En lo que va del 2025, San Luis Potosí registra cerca de 5 mil víctimas lesionadas en siniestros viales, según la Secretaría de Salud.
