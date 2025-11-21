Arrollan a motociclista y muere; el chofer escapa del lugar

Un motociclista perdió la vida la mañana de este jueves tras chocar contra un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga en Avenida Industrias, a la altura del Eje 120, en la capital potosina.

El accidente ocurrió poco después de las 06:00 horas, cuando la víctima circulaba por los carriles centrales de Avenida Industrias con dirección al sur. Al llegar al cruce con el Eje 120, un vehículo le cortó la circulación, provocando el impacto que lo dejó tendido sobre el pavimento.

Paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos acudieron al sitio, pero al valorar al motociclista confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Guardia Nacional resguardaron la zona como primeros respondientes, mientras que agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes, incluido el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades trabajan para identificar al conductor responsable y esclarecer las causas del fatal choque.