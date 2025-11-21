logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES NIÑA!

Fotogalería

¡ES NIÑA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Arrollan a motociclista y muere; el chofer escapa del lugar

El accidente ocurrió en Avenida Industrias; Fiscalía busca al conductor prófugo que le cortó la circulación

Por Redacción

Noviembre 21, 2025 08:26 a.m.
A
Arrollan a motociclista y muere; el chofer escapa del lugar

Un motociclista perdió la vida la mañana de este jueves tras chocar contra un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga en Avenida Industrias, a la altura del Eje 120, en la capital potosina.

El accidente ocurrió poco después de las 06:00 horas, cuando la víctima circulaba por los carriles centrales de Avenida Industrias con dirección al sur. Al llegar al cruce con el Eje 120, un vehículo le cortó la circulación, provocando el impacto que lo dejó tendido sobre el pavimento.

Paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos acudieron al sitio, pero al valorar al motociclista confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Guardia Nacional resguardaron la zona como primeros respondientes, mientras que agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes, incluido el levantamiento del cuerpo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las autoridades trabajan para identificar al conductor responsable y esclarecer las causas del fatal choque.

LEA TAMBIÉN

SLP enfrenta ola de siniestros viales

En lo que va del 2025, San Luis Potosí registra cerca de 5 mil víctimas lesionadas en siniestros viales, según la Secretaría de Salud.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Motociclista vuela varios metros tras impactarse en cruce de Salk y Nobel
Motociclista vuela varios metros tras impactarse en cruce de Salk y Nobel

Motociclista vuela varios metros tras impactarse en cruce de Salk y Nobel

SLP

Redacción

El conductor terminó lesionado luego de golpear primero a un Chevy y después caer contra un Corsa

Arrollan a motociclista y muere; el chofer escapa del lugar
Arrollan a motociclista y muere; el chofer escapa del lugar

Arrollan a motociclista y muere; el chofer escapa del lugar

SLP

Redacción

El accidente ocurrió en Avenida Industrias; Fiscalía busca al conductor prófugo que le cortó la circulación

Motociclista derrapa en la Tamuín–Las Palmas y queda inconsciente
Motociclista derrapa en la Tamuín–Las Palmas y queda inconsciente

Motociclista derrapa en la Tamuín–Las Palmas y queda inconsciente

SLP

Huasteca Hoy

El hombre no llevaba casco; sufrió fuerte lesión en la cabeza y fue trasladado grave al IMSS de Ciudad Valles

Apresan a dos mujeres por agresión y lesiones
Apresan a dos mujeres por agresión y lesiones

Apresan a dos mujeres por agresión y lesiones

SLP

Redacción

Dicha acción ocurrió en la Col. Genovevo Rivas Guillén Norte