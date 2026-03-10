Muere una motociclista embestida por camión cañero
Fue auxiliada por paramédicos pero murió en la clínica del IMSS de Ciudad Valles
CIUDAD VALLES.- Una joven motociclista falleció luego de ser arrollada por un camión cañero, en la entrada a la colonia García Téllez.
El accidente ocurrió este martes poco antes del mediodía, en el cruce del bulevar Carretera al Ingenio y la calle Fidel Velázquez.
De acuerdo con la información recabada, una mujer joven, identificada como María Juanita Contreras, trabajadora del ingenio, circulaba por el carril izquierdo de la carretera en dirección a la zona centro, a bordo de una motoneta Italika negra.
Pero justo en la entrada a la colonia García Téllez, un camión cañero le invadió carril, pues el chofer esquivó un triciclo que circulaba a la orilla de la vía.
La motociclista perdió el control de su unidad y se cayó; posteriormente, la última llanta del camión le pasó encima, por lo que sufrió lesiones graves.
El camionero no se detuvo, y la joven minutos después fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja, quienes la llevaron a la clínica del IMSS, donde falleció.
Cabe mencionar que el camionero está plenamente identificado, pues regresó al lugar del accidente -a pie- para explicar que no chocó a la motociclista, pero no se dio cuenta de que le pasó encima.
Al no haber flagrancia, los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal no podían detenerlo, pero recabaron información y la enviaron a la Fiscalía General del Estado, autoridad que se encargará de deslindar responsabilidades.
