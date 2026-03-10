Choca motociclista contra una camioneta

Matehuala.- Desigual choque se generó entre una motocicleta y una camioneta en la carretera 57 cerca de la Central Camionera, dejando como saldo una persona lesionada, corporaciones de auxilio le brindaron apoyo por las lesiones sufridas.

Los hechos se suscitaron sobre la carretera 57 cerca de la Central de Autobuses, la falta de precaución y el exceso de velocidad provocaron un desigual choque entre una camioneta y una motocicleta, el tripulante de la moto salió volando cayendo en el pavimento, testigos del accidente pidieron apoyo a corporaciones de emergencia, para auxiliar al lesionado.

Al lugar llegaron elementos de Protección Civil Municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios al tripulante de la moto, debido a las lesiones que sufrió fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada, el tripulante de la camioneta no sufrió lesiones de gravedad por lo que se atendió en el lugar de los hechos.

Al lugar también acudieron las corporaciones policiacas para llevar a cabo las primeras investigaciones y deslindar responsabilidades del accidente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Continúa la ola de accidentes donde se ven involucrados motociclistas, que no respetan los límites de velocidad.