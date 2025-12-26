logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Navidad en Venezuela, alpinismo y más fotos destacadas

Fotogalería

Navidad en Venezuela, alpinismo y más fotos destacadas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Mueren dos en choque de motocicletas en Tanquián

Los hechos, este viernes cerca del ejido El Gavial; hay otras dos personas heridas

Por Huasteca Hoy

Diciembre 26, 2025 05:09 p.m.
A
Mueren dos en choque de motocicletas en Tanquián

TANQUIÁN. Dos hombres fallecieron y dos personas más resultaron heridas tras el choque entre dos motocicletas, ocurrido cerca del ejido El Gavial, en el municipio de Tanquián.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Abraham Abreu Hernández, de 46 años de edad, y José Hernández Hernández, de 25 años.

Fuentes oficiales informaron que Abraham había salido de su domicilio en el ejido El Gavial desde la tarde del jueves y que, por la noche, fue visto en estado de ebriedad en un baile.

Se presume que, antes del amanecer, abordó su motocicleta para regresar a su vivienda; sin embargo, en el trayecto chocó contra otra motocicleta que era conducida por José, vecino del rancho El Chamizal, quien se dirigía hacia la zona centro para dejar a su esposa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ambos conductores fallecieron de manera instantánea. En el lugar resultaron lesionados Reyna María Hernández, quien viajaba con José, y Jair Ramos, acompañante de Abraham.

Los heridos fueron auxiliados por socorristas del Sector Salud y trasladados al Hospital General de Ciudad Valles.

LEA TAMBIÉN

Con saña, jornalero da muerte a su rival

Lo golpeó con una piedra y luego le pasó encima su camioneta en Tanquián

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mueren dos en choque de motocicletas en Tanquián
Mueren dos en choque de motocicletas en Tanquián

Mueren dos en choque de motocicletas en Tanquián

SLP

Huasteca Hoy

Los hechos, este viernes cerca del ejido El Gavial; hay otras dos personas heridas

Choque con volcadura en Avenida Juárez; sólo daños
Choque con volcadura en Avenida Juárez; sólo daños

Choque con volcadura en Avenida Juárez; sólo daños

SLP

Redacción

Los hechos, cerca de las 13:00 horas a la altura de Avenida de Las Torres

Enfrenta FGE incremento de investigaciones y rezago en carpetas
Enfrenta FGE incremento de investigaciones y rezago en carpetas

Enfrenta FGE incremento de investigaciones y rezago en carpetas

SLP

Samuel Moreno

2025 ha representado un periodo de alta carga laboral para la Policía de Investigación

Incauta GCE casi media tonelada de pirotecnia ilegal
Incauta GCE casi media tonelada de pirotecnia ilegal

Incauta GCE casi media tonelada de pirotecnia ilegal

SLP

Redacción

Entre 24 y 25 de diciembre, también detuvieron a 49 personas y aseguraron cientos de dosis sustancias ilícitas