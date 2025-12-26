Mueren dos en choque de motocicletas en Tanquián
Los hechos, este viernes cerca del ejido El Gavial; hay otras dos personas heridas
TANQUIÁN. Dos hombres fallecieron y dos personas más resultaron heridas tras el choque entre dos motocicletas, ocurrido cerca del ejido El Gavial, en el municipio de Tanquián.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Abraham Abreu Hernández, de 46 años de edad, y José Hernández Hernández, de 25 años.
Fuentes oficiales informaron que Abraham había salido de su domicilio en el ejido El Gavial desde la tarde del jueves y que, por la noche, fue visto en estado de ebriedad en un baile.
Se presume que, antes del amanecer, abordó su motocicleta para regresar a su vivienda; sin embargo, en el trayecto chocó contra otra motocicleta que era conducida por José, vecino del rancho El Chamizal, quien se dirigía hacia la zona centro para dejar a su esposa.
Ambos conductores fallecieron de manera instantánea. En el lugar resultaron lesionados Reyna María Hernández, quien viajaba con José, y Jair Ramos, acompañante de Abraham.
Los heridos fueron auxiliados por socorristas del Sector Salud y trasladados al Hospital General de Ciudad Valles.
