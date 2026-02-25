Mujer intentó meter "cristal" a La Pila en su ropa interior

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de San Luis Potosí, obtuvo vinculación a proceso y medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra una persona, por su probable participación en la comisión del delito de contra la salud en su modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de suministro.

Con base en la imputación formulada por el Ministerio Público de la Federación, se estableció que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dejaron a disposición de la Fiscalía Federal a Fátima “N”, ya que pretendió ingresar dos paquetes que contenían aproximadamente 308 gramos de la droga conocida como "cristal" al Centro de Reinserción Social La Pila (Cereso) ubicado en el municipio de La Pila, San Luis Potosí.

La droga fue descubierta por los elementos uniformados al implementar el protocolo de seguridad de ingreso al penal y encontraron entre su ropa interior los envoltorios.

A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

