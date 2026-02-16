logo pulso
Detienen a mujer que intentó ingresar "cristal" a La Pila

La sustancia fue detectada durante los protocolos de revisión en el área de visitas

Por Redacción

Febrero 16, 2026 01:51 p.m.
A
Detienen a mujer que intentó ingresar "cristal" a La Pila

Una mujer de 25 años fue detenida luego de que intentara ingresar presunta droga al Centro de Reinserción Social La Pila.

De acuerdo con información oficial, durante los protocolos de revisión realizados por personal de Seguridad Penitenciaria, fue detectada Fátima "N", quien pretendía acceder al área de visitas con dos envoltorios que contenían aproximadamente 308 gramos de la droga conocida como "cristal".

La sustancia fue localizada antes de que pudiera ser introducida al interior del centro penitenciario, por lo que la mujer fue asegurada en el lugar.

Tras su detención, quedó a disposición de las autoridades correspondientes, que serán las encargadas de definir su situación jurídica.

SLP

Redacción

