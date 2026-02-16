Detienen a mujer que intentó ingresar "cristal" a La Pila
La sustancia fue detectada durante los protocolos de revisión en el área de visitas
Una mujer de 25 años fue detenida luego de que intentara ingresar presunta droga al Centro de Reinserción Social La Pila.
De acuerdo con información oficial, durante los protocolos de revisión realizados por personal de Seguridad Penitenciaria, fue detectada Fátima "N", quien pretendía acceder al área de visitas con dos envoltorios que contenían aproximadamente 308 gramos de la droga conocida como "cristal".
La sustancia fue localizada antes de que pudiera ser introducida al interior del centro penitenciario, por lo que la mujer fue asegurada en el lugar.
Tras su detención, quedó a disposición de las autoridades correspondientes, que serán las encargadas de definir su situación jurídica.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Detienen a mujer que intentó ingresar "cristal" a La Pila
Redacción
La sustancia fue detectada durante los protocolos de revisión en el área de visitas
Detienen a dos hombres armados durante festejos de Carnaval 2026 en la capital potosina
Redacción
Policía Municipal aseguró un revólver y una pistola abastecida en distintos hechos registrados en el cuadrante sur
Informa FGE sobre autobús abandonado en la Valles–Mante
Redacción
Descartó la existencia de personas lesionadas o no localizadas