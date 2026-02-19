Mujer muere al ser embestida por un vehículo

CIUDAD VALLES.- Una mujer que laboraba en un negocio de comida falleció luego de haber sido atropellada por un vehículo no identificado, cerca de la colonia Gregorio Osuna.

La víctima respondió en vida al nombre de Miriam Hernández, tenía alrededor de 45 años de edad y vivía en el fraccionamiento Las Huastecas.

Este miércoles, poco antes del amanecer, salió de su casa con rumbo a su trabajo, en el negocio denominado Gorditas Pura Vida, que se ubica en el Libramiento Sur, pero no llegó.

Alrededor de las 7:30 de la mañana se reportó al Sistema de Emergencias 9-1-1 que había una mujer tirada a la orilla de la calle Antiguo Camino al Pujal, entre el fraccionamiento Lomas de Santiago y la colonia Gregorio Osuna.

Los paramédicos, al arribar, confirmaron la situación y se dieron cuenta de que la mujer ya no tenía signos vitales. Se trataba de Miriam.

Por las lesiones que presentaba, se presume que fue embestida por un vehículo. Sin embargo, el lugar del hallazgo se encuentra rodeado de predios baldíos y no hubo testigos.

Policías municipales y de la Guardia Civil Estatal acordonaron la zona para preservar indicios.

Posteriormente llegó personal de la Fiscalía General del Estado, que se encargó de trasladar el cuerpo al Servicio Médico Legal, además de llevar a cabo las investigaciones para esclarecer este hecho.