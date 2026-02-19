logo pulso
Localizan a dos niños extraviados en el Saucito

La Policía de la Capital activó protocolos durante el operativo de Miércoles de Ceniza y logró reunirlos con sus familias

Por Redacción

Febrero 19, 2026 09:36 a.m.
A
Localizan a dos niños extraviados en el Saucito

Durante el operativo de seguridad implementado con motivo del Miércoles de Ceniza, elementos de la Policía de la Capital localizaron a dos menores que habían sido reportados como extraviados en las inmediaciones del templo del Saucito.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron la noche de este miércoles, cuando en distintos momentos se alertó sobre la desaparición de un niño de 5 años y otro de 10, en medio de la alta afluencia de personas que acudieron a las celebraciones religiosas.

Gracias a la vigilancia permanente y los recorridos preventivos en la zona, los oficiales lograron ubicar a ambos menores sanos y salvos, a quienes brindaron resguardo y acompañamiento mientras se activaban los protocolos correspondientes.

Posteriormente, los niños fueron reunidos con sus familiares, quienes agradecieron la intervención de los agentes municipales.

Las autoridades reiteraron que durante eventos masivos se refuerzan los dispositivos de seguridad para prevenir incidentes y atender de manera inmediata cualquier reporte ciudadano.

