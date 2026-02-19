Capturan a trailero con 18 cápsulas de anfetamina
Como parte de los recorridos permanentes de seguridad y vigilancia implementados para el combate a conductas constitutivas de delito, elementos de la Guardia Civil Estatal, adscritos a la División Caminos, realizaron la detención de un masculino por presunta posesión de sustancias psicotrópicas.
Los hechos ocurrieron sobre la Supercarretera S.L.P.–Rioverde, donde fue asegurado Gerardo "N", de 22 años a quien se le localizaron 18 cápsulas de derivados de anfetaminas, además de un tractocamión marca Kenworth y un semiremolque tipo jaula.
El detenido, así como lo asegurado, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quien será la encargada de determinar su situación jurídica conforme a la ley.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reitera su compromiso de fortalecer las acciones de prevención y vigilancia en las vías de comunicación, con el objetivo de preservar el orden y la paz social en San Luis Potosí.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Fallece mujer tras atropellamiento al sur de Ciudad Valles
Huasteca Hoy
Miriam, de 45 años, fue encontrada sin vida cerca de la colonia Gregorio Osuna
Combaten extenso incendio forestal en Mexquitic (fotos y video)
Pulso Online
El siniestro abarca desde la zona de Milpillas hasta Las Cruces
Sorprenden a sujeto con "cristal" y "ponchallantas" en Ciudad Valles
Huasteca Hoy
Francisco "N", de 30 años de edad, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado