Capturan a trailero con 18 cápsulas de anfetamina

Como parte de los recorridos permanentes de seguridad y vigilancia implementados para el combate a conductas constitutivas de delito, elementos de la Guardia Civil Estatal, adscritos a la División Caminos, realizaron la detención de un masculino por presunta posesión de sustancias psicotrópicas.

Los hechos ocurrieron sobre la Supercarretera S.L.P.–Rioverde, donde fue asegurado Gerardo "N", de 22 años a quien se le localizaron 18 cápsulas de derivados de anfetaminas, además de un tractocamión marca Kenworth y un semiremolque tipo jaula.

El detenido, así como lo asegurado, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quien será la encargada de determinar su situación jurídica conforme a la ley.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reitera su compromiso de fortalecer las acciones de prevención y vigilancia en las vías de comunicación, con el objetivo de preservar el orden y la paz social en San Luis Potosí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí