Mujer pierde la vida en Mexquitic de Carmona tras chocar con camión de carga

Una mujer perdió la vida en Mexquitic de Carmona luego de impactar con un camión de volteo mientras circulaba en una motocicleta con sus hijos.

Por Redacción

Agosto 28, 2025 05:54 p.m.
A
Mujer pierde la vida en Mexquitic de Carmona tras chocar con camión de carga

Una mujer perdió la vida la tarde del miércoles, antes de las 19:00 horas, luego de impactar con la parte posterior de un camión de volteo mientras circulaba en una motocicleta junto con sus dos pequeños hijos. El siniestro ocurrió en la calle Hidalgo, en la comunidad de Los Vázquez, del municipio de Mexquitic de Carmona.

Según los datos obtenidos, la víctima se desplazaba con sus dos menores cuando, al circular por dicha vialidad, su motocicleta colisionó en la parte trasera del camión de carga. El impacto fue de tal magnitud que la mujer perdió la vida en el lugar.

Al sitio se movilizaron paramédicos del municipio, quienes al valorar a la mujer confirmaron que ya no contaba con signos vitales. De inmediato, arribaron agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes, levantaron indicios y trasladaron el cuerpo sin vida para los trámites legales necesarios.

 

Una mujer perdió la vida en Mexquitic de Carmona luego de impactar con un camión de volteo mientras circulaba en una motocicleta con sus hijos.

