Notifican a interno orden de aprehensión

Agentes de la Fiscalía General del Estado cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Luis Ángel "N", por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado. Se le notificó el mandato en el penal de La Pila, donde ya estaba recluido por otros delitos.

Según lo informado, los hechos se suscitaron el 13 de diciembre de 2020, en la calle Prolongación Tomasa Estévez, en la colonia Las Higueras, donde la víctima fue lesionada por disparos de arma de fuego.

Posteriormente, la persona afectada fue trasladada a un nosocomio de la ciudad para recibir atención médica; sin embargo, perdió la vida a causa de las lesiones que presentaba.

Agentes del Ministerio Público desarrollaron las indagatorias con las que un Juez de Control libró el mandamiento judicial correspondiente, mismo que fue ejecutado por elementos de la Policía de Investigación, en las instalaciones del centro penitenciario de la Delegación La Pila, donde el señalado estaba recluido por otros hechos.

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El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería, donde se definirá su situación jurídica conforme a derecho.