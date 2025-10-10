Nuevo choque por alcance en circuito Río Santiago
El accidente se registró cerca de las 11:00 de la mañana
Una persona lesionada y daños considerables, es el saldo de un nuevo choque de tres vehículos en el circuito interior Río Santiago.
El accidente se registró cerca de las 11:00 de la mañana y en el percance se vieron involucrados un Nissan Versa, una camioneta Chevrolet y una camioneta Ford.
La colisión por alcance fue a la altura del puente Carlo Magno, con dirección al norte.
Elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) División Caminos tomaron conocimiento del suceso.
