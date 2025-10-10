Nuevo choque por alcance en circuito Río Santiago

Una persona lesionada y daños considerables, es el saldo de un nuevo choque de tres vehículos en el circuito interior Río Santiago.

El accidente se registró cerca de las 11:00 de la mañana y en el percance se vieron involucrados un Nissan Versa, una camioneta Chevrolet y una camioneta Ford.

La colisión por alcance fue a la altura del puente Carlo Magno, con dirección al norte.

Elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) División Caminos tomaron conocimiento del suceso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí