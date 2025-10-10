logo pulso
Nuevo choque por alcance en circuito Río Santiago

El accidente se registró cerca de las 11:00 de la mañana

Por Redacción

Octubre 10, 2025 03:31 p.m.
A
Nuevo choque por alcance en circuito Río Santiago

Una persona lesionada y daños considerables, es el saldo de un nuevo choque de tres vehículos en el circuito interior Río Santiago.

El accidente se registró cerca de las 11:00 de la mañana y en el percance se vieron involucrados un Nissan Versa, una camioneta Chevrolet y una camioneta Ford.

La colisión por alcance fue a la altura del puente Carlo Magno, con dirección al norte.

Elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) División Caminos tomaron conocimiento del suceso.

