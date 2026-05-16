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Obtiene FGE vinculación a proceso por secuestro

Por Redacción

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
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Obtiene FGE vinculación a proceso por secuestro

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, obtuvo la vinculación a proceso de Alexander "N", señalado por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 6 de octubre de 2025, cuando el imputado y otra persona contactaron a la víctima para realizar la compra de unas cajas, por lo que acudieron a un negocio ubicado en avenida de Las Torres, en la colonia La Noria de San José, en Villa de Pozos.

Horas más tarde, los probables responsables regresaron al lugar y presuntamente privaron de la libertad a la afectada, trasladándola en un vehículo; posterior a ello, exigieron a sus familiares la entrega de una camioneta, las cajas relacionadas con la compraventa y dinero en efectivo.

La Fiscalía intervino en el caso y logró la liberación de la víctima; asimismo, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro desarrolló las indagatorias con las que un Juez de Control libró el mandamiento judicial correspondiente.

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Elementos de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de Alexander "N", quien fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

En la audiencia inicial, agentes litigaron los datos de prueba y obtuvieron del Juez de control el auto de vinculación a proceso por el delito señalado; además, la autoridad judicial dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

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