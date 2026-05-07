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Seguridad

Obtiene la FGR seis sentencias condenatorias en abril

Se vinculó a proceso de 27 imputados y logró judicializar 21 carpetas de investigación

Por Redacción

Mayo 07, 2026 03:00 a.m.
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Obtiene la FGR seis sentencias condenatorias en abril

La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado de San Luis Potosí, durante el mes de abril de 2026 brindó atención a mil 656 personas a través de la Ventanilla Única de Atención y obtuvo sentencia condenatoria contra seis personas en procedimiento abreviado, con penas que oscilan entre los cuatro y 10 años de prisión.

Entre las sentencias condenatorias destaca una de 10 años de prisión por haber sido plenamente acreditada la comisión del delito de posesión de autotransporte federal en la modalidad de robo y portación de equipos inhibidores de señal de radiofrecuencia y una sentencia condenatoria que alcanzó los siete años un mes y 10 días de prisión, por haberse acreditado el delito de robo de autotransporte.

Durante el mes de abril de 2026, la FGR en la entidad obtuvo la vinculación a proceso de 27 imputados en 16 asuntos por diversos delitos federales, logró la judicialización de 21 carpetas por delitos previstos en la Ley General de Salud y en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, entre otros.

 En diversas acciones conjuntas y en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Guardia Civil Estatal y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, se aseguraron 18 armas de fuego, ocho cargadores, dos mil 862 cartuchos; 25 kilos 317 gramos dos miligramos de cannabis, cinco gramos 36 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, 326 gramos de clorhidrato cocaína, 224 gramos de cocaína, 111 mil 745 litros de hidrocarburo, 15 mil 240 pesos y 39 vehículos.

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Dentro de las acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno, se ejecutó una orden de cateo en donde se recuperaron 14 mil 440 paquetes de cigarros y mil 602 cajas de dulces.

Como resultado de las acciones de inteligencia e investigación realizadas por el personal de Policía Federal Ministerial se cumplieron 323 mandamientos ministeriales y por cuanto hace al abatimiento de los mandamientos judiciales, se cumplieron dos.

Personal pericial de la institución llevó a cabo 578 intervenciones a través de sus diversas especialidades, entre las que destacan: medicina forense, balística, fotografía, criminalística, lofoscopía forense, psicología, química, valuación, informática y telecomunicaciones.

En cuanto a la aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias se obtuvieron 10 acuerdos reparatorios, por un total de 514 mil 711 pesos 96 centavos, para la reparación del daño a las víctimas.

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