Seguridad

"Operativo Guadalupano", con reporte preliminar en saldo blanco

El despliegue operativo ha sido permanente desde hace casi dos semanas, debido al flujo continuo de peregrinaciones

Por Rolando Morales

Diciembre 12, 2025 12:50 p.m.
A
Operativo Guadalupano, con reporte preliminar en saldo blanco

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que el Operativo Guadalupano implementado por el Día de la Virgen de Guadalupe, avanza con saldo blanco, principalmente en la zona de la Basílica de Guadalupe en San Luis Potosí.

Villa Gutiérrez detalló que el despliegue operativo ha sido permanente desde hace casi dos semanas, debido al flujo continuo de peregrinaciones. Durante la noche del 11 de diciembre, cuando se registró la mayor afluencia por las tradicionales mañanitas, se brindaron alrededor de ocho atenciones médicas, principalmente por lesiones en rodillas y episodios de presión arterial elevada.

El funcionario señaló que la vigilancia vial y de guardia continuará hasta la medianoche de este 12 de diciembre, momento en que se cerrará el conteo oficial del operativo y se liberarán las vialidades que permanecen cerradas por seguridad de los peregrinos.

En cuanto a incidentes, Villa Gutiérrez informó que no se detectaron hechos viales graves ni afectaciones mayores. Sin embargo, la corporación realizó la suspensión de dos eventos no autorizados, uno en la zona sur y otro en el norte de la ciudad, que se desarrollaban como " bailes disfrazados de rezos", según explicó.

Hasta el momento, la autoridad municipal mantiene presencia preventiva en el perímetro de la Basílica y puntos de alta concentración de peregrinos, con el objetivo de cerrar la jornada también con saldo blanco.

