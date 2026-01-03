logo pulso
Fotogalería

Los hechos, ocurridos en el año 2019 al oriente de la capital

Por Redacción

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
A
Orden de reaprehensión a sujeto por homicidio

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó sobre la ejecución de una orden de reaprehensión en contra de Alfredo "N", por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, hechos registrados en la capital potosina en el año 2019. La acción fue resultado de labores de investigación y coordinación interinstitucional, en cumplimiento a un mandato judicial vigente.

De acuerdo con la autoridad, agentes de la Policía de Investigación (PDI) del grupo de Homicidios localizaron al imputado y procedieron a su aseguramiento conforme al protocolo establecido, garantizando en todo momento el respeto a sus derechos humanos. La reaprehensión se realizó sin incidentes y derivó de una resolución judicial emitida por un Juez de control, tras el seguimiento del caso.

La carpeta de investigación señala que los hechos ocurrieron en el oriente de la capital del Estado, donde la víctima perdió la vida en circunstancias que encuadran en el tipo penal de homicidio calificado. Desde entonces, un Agente del Ministerio Público integró los elementos necesarios para sustentar la probable responsabilidad del ahora detenido y solicitó las acciones legales correspondientes.

Alfredo "N" fue puesto a disposición de la autoridad judicial e internado en el Centro Penitenciario de la Delegación La Pila para continuar con el proceso penal en su contra, en tanto se determina su situación jurídica.

